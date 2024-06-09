مكتبة المؤسس بالرياض تستعرض آلاف المخطوطات والمقتنيات النادرة التي تؤرخ لموسم الحج

تشكل المادة الثقافية التي تحتفظ بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (مكتبة المؤسس) بالعاصمة السعودية الرياض، عن موضوع "الحج والحرمين الشريفين" واحدة من أندر المواد المعرفية بالعالم ، حيث تضم المكتبة أكثر من 6 آلاف مادة تتشكل من المقتنيات النادرة من المخطوطات والكتب والمسكوكات والمنمنمات والصور ، تندرج ضمن موجودات قاعدة البيانات في المكتبة ، وتبين الاهتمام الكبير من جانب المكتبة بثقافة الحج.

وفي مناسبة موسم الحج لهذا العام، استعرضت المكتبة الآلاف من مقتنياتها النادرة الخاصة بفريضة الحج والحرمين الشريفين.

وبحسب بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) -نسخة منه مساء اليوم الأحد ، فإن من بين تلك المقتنيات التي تضمها المكتبة عن الحج والحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة : مخطوطة :" قرة العين في أوصاف الحرمين" و" دلائل الخيرات وشوارق الأنوار" و" كتاب النوادر (المسائية) وشرح الثلاثين المسألة ، وخريدة العجائب وفريدة الغرائب ومزرع الحسنات وشرح دلائل الخيرات، وشرح أقرب المسالك، فضلا عن مجموعة المصاحف المكتوبة في الحرمين الشريفين.

كما تقتني المكتبة مخطوطة نادرة بعنوان:" ساجعة الحرم" كتبها الإمام السيوطي (ت911هـ / 1505م) ونسخت في القرن الثاني عشر الهجري ، والمخطوطة عبارة عن :" مقامة تسمى ساجعة الحرم، وفيها مفاخرة بين مكة والمدينة والإنصاف بينهما".

ووفقا للبيان، فإن من المخطوطات الأخرى التي تقتنيها المكتبة – أيضاً - والتي تخص شعيرة الحج "القصيدة الذهبية في مناسك الحج المرعية" لمحمد بن أبي بكر بن رشيد الحلبي، و "سوانح الحجاز" لبهاء الدين محمد بن حسين الحارثي الهذاني (ت 1031هـ / 1622م) ومخطوطته كذلك " رسالة اثنا عشرية حج" و" شرح منظومة الكنتي لورقات إمام الحرمين" لمحمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي (ت 1330 هـ ) وللمخطوطة شروحات كثيرة تقتنيها المكتبة تحت عنوان:" قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" محمد الحطاب ( ت 954هـ / 1547م) ومحمد المحلي ( ت 864هـ / 1459م) وهي شروحات لكتاب تقتني المكتبة مخطوطته بعنوان:" الورقات" لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين ( ت 478هـ / 1085م) ، بالإضافة إلى مخطوطة " مناسك السجلماسي" لإبراهيم بن هلال السجلماسي ( ت 903هـ /1498م).

كتب عن الحج:

وبالإضافة إلى هذه المادة النوعية، مثلت الإصدارات المطبوعة جانبا مشرقا من جوانب عمل المكتبة في تنوير واحدة من أعظم شعائر الدين الإسلامي، وهي الحج ، الركن الخامس في الإسلام، الذي يلتقي فيه الحجيج في البيت الحرام والكعبة المشرفة من جميع أنحاء العالم ، وفي الإضاءة عليها عبر إصدار مجموعة من الكتب البارزة التي تهم الباحثين والدارسين، حيث أصدرت المكتبة عددا من الكتب عن الحج والحرمين الشريفين من أبرزها:

مكة المكرمة والمدينة المنورة ( صور نادرة) ، وياباني في مكة ترجمة وتعليق د. سمير إبراهيم وسارة تاكاهاشي، وكتاب: الطريق إلى مكة، لمحمد أسد ( ليوبولد فايس) وكتاب: الحج إلى مكة من تأليف: الليدي إيفيلين كوبلد، وكتاب :"مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا" الذي يُعد أول مصور محترف هندي قدم إلى الأراضي المقدسة للحج في 1325هـ/ 1907م ويتضمن الكتاب الواقع في 240 صفحة تمهيدا عن الحرمين الشريفين في الخرائط القديمة، والرسومات والمنمنمات القديمة، والصور الضوئية الأولية، والصور الضوئية في الهند واهتمام المصورين الهنود بالحرمين.

صور ومؤلفات نادرة:

أما في مجال الصور والكتب النادرة ، فمن أبرز مقتنيات المكتبة في هذا المجال: مجموعات من الصور النادرة عن المملكة والوطن العربي بشكل عام، من بينها أول وأشهر مجموعة قام بتصويرها اللواء المصري محمد صادق باشا التي تضم صورة عالمية عن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة والتي لا يوجد منها سوى ثلاث نسخ في العالم.

وتقتني المكتبة كتب محمد صادق باشا النادرة: «نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر إلي المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية (1877م)»، و « مشعل المحمل في سفر الحج براً (1880م) »،و « كوكب الحج في سفر المحمل بحرًا وسيره براً (1885م)» و« دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج (1885م)».

ويتوافر لدى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حوالي (365) صورة لم تنشر من قبل للحرمين الشريفين، قام بتصويرها المصور العالمي المصري أحمد باشا حلمي، الذي كُلف من قبل الملك فاروق بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه ــ مكة والمدينة.