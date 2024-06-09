 العواصف القوية تعوق التصويت في بعض مراكز التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا - بوابة الشروق
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العواصف القوية تعوق التصويت في بعض مراكز التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا

فيينا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 2:16 م

تسببت العواصف القوية في النمسا في تحطيم بعض مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات البرلمان الأوروبي أو تعذر الوصول إلى الصالح منها.

وقالت السلطات لوكالة الأنباء النمساوية، صباح اليوم الأحد، إن هذا كان الوضع بالنسبة لمراكز الاقتراع في ولاية شتاير وبالتحديد قرية دويتشفيستريتز، التي يبلغ عدد سكانها 4000 شخص وتقع شمال جراز ومناطق أخرى.

ويجرى التصويت اليوم الأحد في آخر أيام انتخابات البرلمان الأوروبي في أنحاء القارة الأوروبية.

ويدلى الناخبون الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم في 27 دولة أوروبية بأصواتهم في الانتخابات منذ الخميس الماضي.

وتعاملت السلطات مع الوضع بسرعة، وقامت بتغيير مكان مراكز الاقتراع المتضررة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء النمساوية.

وقد تم وضع لافتات في البلديات توضح أين تقع مراكز الاقتراع الجديدة.

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