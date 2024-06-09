التعليم تعلن عن مسابقة تكميلية لتعيين معلمين جدد نهاية يونيو الجاري

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصدد الإعلان عن مسابقة تكميلية لتعيين معلمين جدد بنهاية يونيو الجاري.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ نتيجة مسابقة شغل 11114 متقدمًا لوظيفة معلم مساعد فصل بالمسابقة الأخيرة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء مسابقة جديدة نهاية يونيو الجاري للإعلان عن الأعداد المتبقية من المسابقات الماضية، وذلك من خلال جمع الأعداد المتبقية من كل مسابقة، والتي كان عدد كل مسابقة منها 30 ألف معلم؛ بهدف الإعلان عن مسابقة تكميلية.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن السبت عن نجاح10286 متقدما في مسابقة «معلم مساعد فصل» التي بدأت في يناير الماضي، وذلك بعد فحص تظلمات 934 متقدمًا.

وكشف «الشيخ» عن أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 89999 متقدمًا، انطبقت الشروط على 42649 منهم فقط، حضر منهم الاختبار الإلكتروني 35571 متقدما.

وأوضح أنه تم فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين عقب إعلان النتائج الأولية، وتلقى الجهاز 934 تظلما تم بحثها جميعا وإبلاغ أصحابها بالنتائج عبر بوابة الوظائف الحكومية.