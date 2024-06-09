حماس: مصر وقطر لم تبلغا قادة الحركة بمواجهة الاعتقال إذا رفضوا صفقة التهدئة مع إسرائيل

نفت مصادر في حركة حماس الفلسطينية إبلاغ مصر وقطر قادة الحركة مواجهة الاعتقال إذا رفضوا صفقة مع إسرائيل ضمن مقترح كان تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما أوردت قناة العربية الإخبارية.

وكان مسؤولون مطلعون على محادثات الهدنة، كشفوا أن القاهره والدوحة أبلغتا قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم سيواجهون احتمال الاعتقال، فضلا عن الطرد وإمكانية تجميد أصولهم إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مصر وقطر ممارسة المزيد من الضغط على الحركة من أجل الموافقة على المقترح الذي عرضه الأسبوع الماضي.

لكن تلك التهديدات لم تفض إلى نتائج إيجابية، فقد أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الخميس الماضي، أنه لن يوافق على صفقة لا تلبي شروط الحركة.

كما أضاف أن الاقتراح الذي طرحه بايدن في مؤتمر صحفي قبل أسبوع غير مقبول بالنسبة لحماس، لأنه لا يضمن وقفاً نهائياً لإطلاق النار.

بدوره، اعتبر القيادي في الحركة أسامة حمدان أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه بايدن مجرد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلق بهدنة بعد.