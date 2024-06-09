أوروبا تتوجه إلى صناديق الإقتراع في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

من المقرر أن يبدأ التصويت في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي في أنحاء القارة اليوم الأحد، في تصويت يمكن أن يشهد إدلاء ما يصل إلى 360 مليون شخص في 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بأصواتهم على مدار أربعة أيام.

ويجري التصويت منذ يوم الخميس، إنطلاقا من هولندا. وتلتها أيرلندا يوم الجمعة ، وصوت سكان جمهورية التشيك بأصواتهم على مدار يومين.

وكان السبت هو يوم التصويت في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، وكان اليوم الأول بالنسبة لكل من إيطاليا وإستونيا، وسوف تدلي الدول الأعضاء المتبقة بأصواتها اليوم الأحد.

وبموجب الانتخابات سوف يجري اختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي من بين عدة آلاف من المرشحين. ويعتبر هذا هو عدد أقل من الأعضاء عما كان عليه في الانتخابات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلص البرلمان بعد خروج المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن رئيسة الوزراء الإيطالية المثيرة للجدل جورجا ميلوني تتقدم بفارق كبير على منافسيها قبل اليوم الأخير من التصويت، ويمكن أن تصبح ميلوني بمثابة صانعة ملوك بالنسبة لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية المقبل إذا حقق حزب "إخوان إيطاليا" بزعامتها مكاسب كبيرة.

وإذا كانت توقعات إستطلاعات الرأي صحيحة، فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة سوف تحقق نتائج أفضل من أي وقت مضى، وهو ما قد يؤثر على كل شيء، بدءا من سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والمناخ.

ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن التوقعات الأولى لتوزيع المقاعد في البرلمان الأوروبي الجديد يوم الأحد بين الساعة 8:15 مساء و 8:30 مساء (1815-1830 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية الأولى من بعض دول الاتحاد الأوروبي بعد الساعة 11:00 مساء.