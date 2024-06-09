الأونروا: وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة، إن هناك تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات وأيضًا في القطاع الصحي.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض مثل الكوليرا في قطاع غزة.

وتابع: «وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات»، مشيرًا إلى أن هناك 6 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة ويجب اتخاذ قرار للسماح بدخول المساعدات.

وأشار إلى أن 90% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، مشددا على أن الوضع في القطاع غير مسبوق سواء للمنظمات الدولية أو المدنيين.