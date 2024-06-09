النيابة تطلب تحريات مصرع 3 عمال صعقا أثناء التنقيب عن الآثار بفيلا في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث الجنائية حول حادث مصرع 3 عمال، صعقًا بالتيار الكهربائي، داخل حفرة أسفل عقار "فيلا" كائن في شارع الحنفية، منطقة البيطاش، وذلك أثناء التنقيب عن الآثار.

كما طلبت النيابة التقارير الطبية الخاصة بمناظرة جثامين العمال، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بمصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء، أثناء البحث عن الآثار.

وبالانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي، وجود حفرة بعمق 13 مترًا، وأدوات حفر، وبداخلها 3 أشخاص فارقوا الحياة.

وبسؤال الحارس الذي يعمل على الفيلا، أفاد للشرطة بأن مالكها استعان به هو والضحايا للقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار.

وأضاف الحارس في محضر الشرطة أنه وأثناء قيام زملائه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الحفرة، صعقهم التيار الكهربائي، وفارقوا الحياة.

وجاء بالتحقيقات الأولية أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهدها الفيلا، إذ جرى ضبط واقعة مماثلة للتنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة بداخلها العام الماضي، بعد أن لقى شخصان مصرعهما في نفس المكان.

جرى التحفظ على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، ووضع حراسة مشددة على الفيلا، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مالك العقار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.