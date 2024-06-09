الخارجية اللبنانية تدعو إلى تحرك حاسم لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة

دعت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرُّك بشكلٍ فوري وحاسم لوقف "المجازر" والاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي راح ضحيّتها مئات الشهداء والجرحى، بعد يوميْن من استهدافها لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تأوي نازحين فلسطينيين في المخيّم نفسه، حيث سقط أيضا" عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعيّة الدوليّة مما يطيل هذه الأزمة، ويُقوّض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينيّة مُستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدولية، ومبادرة السلام العربيّة، وحلّ الدولتين.

وطالبت بوضع حدٍّ لهذه الكارثة الإنسانيّة، والضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، والقانون الدولي الإنساني.