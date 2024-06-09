ماكرون يدعو لإجراء انتخابات تشريعية فرنسية بعد هزيمة معسكره في انتخابات الاتحاد الأوروبي

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعد تلقى معسكره هزيمة منكرة في انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد.

وقال ماكرون في خطاب متلفز إن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستعقد في 30 يونيو، والجولة الثانية في 7 يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وتابع ماكرون أن التحديات التي تواجهها فرنسا تتطلب الوضوح وأن الشعب يستحق الاحترام.

وأضاف: "لذا لا أستطيع، في نهاية هذا اليوم، التظاهر بأن شيئا لم يحدث." واستطرد الرئيس قائلا "القرار خطير وصعب، لكنه قبل كل شيء هو دليل على الثقة، الثقة فيكم، يا أبناء وطني الأعزاء."