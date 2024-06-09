سوليفان: نقدم دعما غير عسكري لإسرائيل لتحديد موقع الرهائن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن "بلاده تقدم دعما لإسرائيل منذ عدة أشهر لتحديد موقع الرهائن بقطاع غزة، ولم نشارك عسكريا بالعملية".

جاء ذلك في مقابلة أجراها سوليفان مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية بشأن عملية تخليص 4 محتجزين إسرائيليين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ورفض سوليفان الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة مرتاحة لعملية تخليص الرهائن الإسرائيليين، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع قائلا لقد "قتل أبرياء بشكل مأساوي في هذه العملية.. لا نعرف العدد الدقيق، لكن قتل أبرياء وهذا أمر مفجع ومأساوي".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه قال في الأيام الماضية إن الشعب الفلسطيني يمر بجحيم شديد في هذا الصراع لأن حماس تعمل بطريقة تضعهم في مرمى النيران، وتحتجز رهائن في قلب المناطق المدنية المزدحمة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى إلى 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة.

والسبت، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن خلية أمريكية بإسرائيل ساهمت في تخليص 4 محتجزين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه)، قوله إن "خلية أمريكية في إسرائيل ساهمت في عملية تحرير 4 رهائن".

وأضاف المسئول الأمريكي أن الخلية "دعمت جهود إنقاذ 4 رهائن، وعملت مع القوات الإسرائيلية في عملية تحريرهم".