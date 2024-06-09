قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ماراثون الامتحانات ينطلق غدا بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، على أن يتم إجراء امتحانات المواد المضافة بدءا من 22 يونيو الجاري.

وأشار إلى أنه يُحظر اصطحاب الأجهزة الإلكترونية من هواتف وساعات ذكية وسماعات وأجهزة تابلت، بجانب حظر اصطحاب الأوراق البيضاء.

ونوه بأن هناك توجيهات للمراقبين والمشرفين بأن يتم التعامل بحرفية شديدة مع أي حالة غش، منعا للتسبب في أي مشكلة أو إعاقة للطلاب عن أداء الامتحانات.

وأوضح أنه في حال ضبط أي جهاز إلكتروني يتم تحرير محضر للطالب، مع إتاحة له فرصة استكمال الامتحانات بشكل طبيعي، فيما يتم إبلاغه بنتيجة التحقيق بعد انتهاء الامتحانات.

وأفاد بأن الهدف من ذلك هو إجراء التحقيق بشكل دقيق للغاية، بما يضمن عدم تعرُّض الطالب لأي ظلم، ولا يُصاب زملاؤه بأي حالة من التوتر داخل اللجنة.