ميدفيديف: أوكرانيا تخضع لسيطرة الغرب بشكل كامل

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي دمتري ميدفيديف، إن أوكرانيا تخضع في هذه المرحلة لسيطرة كاملة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على حكمها ورعايتها.

وأوضح ميدفيديف، معلقا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس بأن أوكرانيا قوية ولا يمكن تركيعها: "أوكرانيا؟ ما هي أوكرانيا؟ أوكرانيا الحالية هي نوع من الأراضى التابعة تحكمها مباشرة الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أيضا إن شولتس "يجب أن يتوب أمام الأوكرانيين عن أكاذيبه حول النصر الوشيك، وتكريس الأوكرانيين للتدمير وإحياء النازية".