ما هي خصائص صواريخ فلق 2 التي استهدف بها حزب الله مقر قيادة كتيبة في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية؟

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم السبت أنه أطلق صواريخ "فلق 2" في عملية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن "الحزب" استخدم هذا النوع من الصواريخ لأول مرة.



وقال "حزب الله" اللبناني في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون، قصف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8 يونيو 2024، مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2"، في حين أن الحزب كان قد أطلق الصاروخ "فلق 1" في هجمات السابقة.

فما خصائص هذه الصواريخ؟

في الأعوام الماضية، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الصناعات الدفاعية الإيرانية نجحت في إنتاج صواريخ دعم ناري كبير بما فيها صواريخ فيلق "1" و "2" التي تمتلك أيضا إمكانية ضرب الأهداف البحريّة، وتقديم دعم بري – بحري.

وذكرت "تسنيم" أن الصناعات الدفاعية الايرانية قامت بتصميم وإنتاج وحدات مدفعية وراجمات صواريخ ذات إمكانية دعم ناري كبير وذلك لتوفير الدعم للعمليات البرية.



وحسب "تسنيم"، تملك هذه الوحدات إمكانية زيادة حجم الدعم الناري بشكل كبير، كما تستطيع توفير إمكانية استهداف متواصل ومكثف لمواقع العدو من مسافات بعيدة التي تعد حاجة أساسيّة من حاجات القوّات البريّة.

وهذه الصواريخ إضافة إلى إمكانية إطلاقها من راجمات برية، يُمكن استخدامها لضرب الأهداف البحرية واعتبارها صواريخ دعم ناري بر – بحر.

خصائص صواريخ فلق (1) و (2):