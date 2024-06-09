موسكو تتودد إلى رئيسة منطقة غاغاوزيا المولدوفية الموالية لروسيا

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في إظهار لتحدي جمهورية مولدوفا، أعربت روسيا علنا عن تأييدها لـ" إيفغينيا جوتول" زعيمة منطقة غاغاوزيا ذاتية الحكم الموالية لروسيا.

وذكر التليفزيون الروسي اليوم الأحد أن جوتول (37 عاما) التقت على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ونشرت جوتول صورا من سان بطرسبرج على موقع "اكس" للتوصل الاجتماعي، تظهر محادثاتها مع حكام مناطق إقليمية روسية مثل تاتارستان وبنزا وكراسنودار.

وفي مايو الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بويتن في سوتشي جوتول، التي كان قد تم انتخابها في عام 2023 .

ويعيش شعب "غاغاوز"، وهو أقلية ناطقة بالتركية في مولدوفا، في منطقة غاغاوزيا المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تأسست عام 1994 كحل سلمي لصراع عرقي، على عكس الحرب الأهلية على منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.

يذكر أن اللغات التركية والرومانية والروسية من بين اللغات الرسمية في مدينة كومرات، عاصمة غاغاوزيا والمناطق المحيطة.

وتعاني مولدوفا منذ فترة طويلة من الانقسام بين القوى الموالية للغرب وتلك الموالية لروسيا.

وتواجه مولدوفا الصغيرة التي تحد أوكرانيا ،ضغوطا متزايدة منذ غزو روسيا لجارتها، واتهم قادتها موسكو بمحاولة الإطاحة بحكومتها الموالية لأوروبا. من جانبها، نفت روسيا أي تدخل في الشؤون الداخلية لمولودوفا.

كان إقليم ترانسنيستريا قد انفصل عن مولدوفا بعد حرب قصيرة عام 1992، ويحكمه أشخاص موالون لروسيا، ويتمركز رسميا حوالي 1500 جندي روسي في الاقليم كقوات لحفظ السلام.