قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أصدقاءها كانوا ينظمون حفلة لها أثناء جلسة الكيماوي خلال إصابتها بالسرطان.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة المشهد، أنّ الطبيب المعالج كان يتعجب من هذا الأمر.

وشددت على أن ما تعلمته كان حب المحيطين بها في ذلك الوقت، وتابعت: «أهم درس اتعلمته لكل سيدة هو إجراء الكشف الدوري.. اللي أنقذني من السرطان إني اكتشفته بدري وأنا في كشف عادي وكنت لوحدي».

وأشارت إلى أنها وقت مرضها، كانت تُسجل حلقاتها مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذي ساندها بقوة في ذلك الوقت، موضحة أن هيكل كان يمثل والدها الثاني في فترة معينة.

وأكّدت أن لم تغب عن الشاشة وقت إصابتها بالسرطان، حيث كانت تحركها طاقة داخلية لتنهض وتباشر حياتها ثقة في أن الله عز وجل سيشفيها.