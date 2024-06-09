مصدر أمني حوثي: الإعلان غدا عن إنجاز أمني استراتيجي كبير وغير مسبوق

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قال مصدر أمني في جماعة الحوثي اليمنية، إنه سيتم الإعلان غدا الاثنين عما وصفه بإنجاز أمني استراتيجي كبير وغير مسبوق.

جاء ذلك بحسب نبأ أوردته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، مساء الأحد.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر، وسفينتين متجهتين إلى إسرائيل في بحر العرب.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، فيما ردت وزارة الدفاع البريطانية على بيان الحوثيين، مؤكدة بأنه كاذب.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات في البحر الأحمر ضد ما تقول إنها سفن إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.