يتميز شهر ذي الحجة بخصوصية عن باقي أشهر العام الهجري، حيث إنه يضم أحد أبرز أركان الإسلام وهو «فريضة الحج»، والتي يسرها الله -تعالى- فلا تعد فرضًا إلا على المستطيع والمقتدر بالمال والطاقة البدنية.

والحج ركن من أركان الإسلام، وفُرض على النبي إبراهيم –عليه السلام- كما جاء في القرآن الكريم: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت"، وبعد إقامة القواعد وتطهير البيت الحرام، كان الأمر الرباني لنبيه إبراهيم بأن يدعو البشر من كل البقاع لحج بيت الله، منذ ذلك النداء ومكة المكرمة مجتمع العرب للحج في كل عام.

ويلزم لصحة الحج مجموعة من الشروط والأركان تعرف بالمناسك، وورد ذكرها في سورة البقرة في الآية الكريمة: "فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا"، وانطلاقا من تلك الآية نستعرض في حلقات مسلسلة واجبات الحج وأحكامه:

الحلقة الثانية..

تحدثنا بالحلقة السابقة عن طواف القدوم يسمَّى أيضا "طواف القادم"، و"طواف الورود"، و"طواف الوارد"، و"طواف التحية"؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت، ويسمى أيضًا "طواف اللقاء"؛ لأنه يكون أول عهد القادم من خارج مكة بالبيت.

وقالت عائشة -رضي الله عنها- إن رسول الله صل الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت.

• الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ

ونستكمل في حلقة اليوم مناسك التي شرعها الله لحجاج بيته الحرام، بالحديث عن السعي بين الصفا والمروة شعيرة عظيمة من شعائر الحج والعمرة، قال تعالى ﴿إن الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾. يتعبد الحاج والمعتمر ربه بقطع المسافة بين الصفا والمروة 7 أشواط، كما فعل رسوله الكريم -صل الله عليه وسلم-.

• ما هما الصفا والمروة؟

الصفا والمروة جبلان صغيران كانت تصعد عليهما هاجَرُ أم إسماعيل -عليه السلام- بحثا عن الرزق.

ويبتدئ السعي من جبل الصفا عند الصخور الظاهرة في الدور الأرضي، وعند جبل المروة ينتهي السعي.

ويُسن عند الوصول إلى أول الصفا أو المروة في بداية كل شوط أن يرفع الحاج والمعتمر يديه مستقبلاً القبلة، مع دعاء الله وتكبيره قبل بداية الشوط الجديد.

ويستحب للرجال القادرينَ الهرولة بين العلمين الأخضرين، كما فعل رسول الله -صل الله عليه وسلم-.

كما ينبغي للساعي ألا يتوقف للدعاء في مكان يعطل السير ويسبب الزحام، وفقا لوزارة الحج والعمرة السعودية.

• هل يصح الحج دون السعي بين الصفا والمروة؟

وبشأن جواز ترك السعي بين الصفا والمروة وأثره على صحة الحج وتمام أركانه؛ فقد أجابت دار الإفتاء المصرية، بأن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا.

ويرى فقهاء الحنفية، أن مَنْ ترك السعي كاملا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك 3 أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط.