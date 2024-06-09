تنظيم برنامج «درع يحمى ويصون» للتوعية من مخاطر بعض قنوات الكارتون في دمياط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، برنامج «درع يحمي ويصون»، المرحلة الرابعة، وذلك للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على قنوات التواصل الاجتماعي، في مركز شباب مدينة دمياط، وبمشاركة عدد من طلائع المركز، وتدريب الطليعة ملك ياسين، وإسراء الشعراوي.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن البرنامج يهدف إلى التوعية بالمخاطر التي تقدمها بعض قنوات الكارتون والأفلام من مفاهيم، وأفكار لا تتناسب مع المجتمع، وتوعية النشء بالمفاهيم الصحيحة من خلال بعض الألعاب، والأنشطة التفاعلية؛ لتنمية وعي النشء وتوضيح مفاهيم التربية الإيجابية للأسرة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بعد أن تم إعداد سفراء للبرنامج على مستوى المحافظات.

وأضاف «الشاذلي»، أن الفرق انطلقت للعمل داخل مراكز الشباب مع النشء والأسر في المحافظة، تطبيقًا لما تم خلال مدة البرنامج، حيث تنفذ الفرق مهام البرنامج التدريبي، والذي تم إعدادهم وتدريبهم تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء داخل معسكر مغلق بالقاهرة.

ولفت وكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد سفراء من النشء في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 عامًا للعمل داخل مجتمعاتهم وأقرانهم على التوعية ضد الأفكار المتطرفة عن المجتمع، والتوعية بحقوق الطفل والحفاظ على الهوية وعادات وتقاليد المجتمع، والتصدي للأفكار المغلوطة والمتطرفة، والتي تُبث للنشء في الآونة الأخيرة من خلال بعض قنوات الأطفال.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة.