رئيسة وزراء الدنمارك: أشعر بالحزن والصدمة بعد الهجوم الذي تعرضت له

أدلت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بأول تصريحات لها عقب أن هاجمها شخص في وسط كوبنهاجن، مما أدى لنقلها للمستشفى لإصابتها بإصابة طفيفة في العنق.

وأعربت فريدريكسن، عن امتنانها عبر تطبيق" انستجرام " لمشاركة الصور لرسائل الدعم الذي تلقتها بعد الهجوم الذي تعرضت له أمس الأول الجمعة.

وكتبت فريدريكسن أمس السبت: "هذه الرسالة أثرت في للغاية".

وأضافت: "لقد شعرت بالحزن والصدمة بسبب الحادث الذي وقع يوم الجمعة، ما عدا ذلك أنا بخير. ولمرة واحدة أنا في حاجة للسلام والهدوء. من أجل الجسد والروح. أحتاج لأن أكون مع أسرتي ومع نفسي لفترة".

وقد ألغت فريدريكسن مشاركتها في عدة فعاليات أمس السبت، كما أنها من غير المقرر أن تحضر أي فعاليات عامة اليوم.

وكان رجل قد قام بلكم فريدريكسن / 46 عاما/ في وسط كوبنهاجن مساء أمس الأول الجمعة.

وقامت الشرطة على الفور بإلقاء القبض على المشتبه به، الذي نفى ارتكابه أي خطأ في المحكمة.

وقال الرجل، إنه لا يحمل أي ضغينة ضد رئيسة الوزراء، قائلا إنها " رئيسة وزراء جيدة حقا" وأنه تفاجأ بمقابلتها في الشارع.

ولا تعتقد الشرطة التي تحقق في الاعتداء أن الهجوم كان بدوافع سياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" أن الرجل كان مخمورا وتحت تأثير مخدرات أخرى في ذلك الوقت وأنه مواطن بولندي كان مقيما في الدنمارك لفترة طويلة.