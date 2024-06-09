بدء أول اجتماع لمنتدى التعاون الصناعي الدفاعي بين أمريكا واليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت اليابان والولايات المتحدة، أول اجتماع لمنتدى التعاون الصناعي الدفاعي والاستحواذ والاستدامة (ديكاس) في طوكيو اليوم الأحد.

وذكرت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء، أن المسئولين الحكوميين سوف يناقشون خلال الاجتماع التطوير والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية.

كما سوف تعمل الدولتان على بناء سلاسل إمداد للمعدات لتعزيز قدراتهما على القتال والتعاون في قطاعات الدفاع بالدولتين.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتفقا على تأسيس هذا المنتدى خلال زيارة كيشيدا للولايات المتحدة في أبريل الماضي.