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دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" في الجيش الروسي طاقم هاون أوكرانيا كان يطلق النار على مواقع القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف كانت تطلق النيران من قذيفة هاون عيار 120 ملم.

وأشارت إلى أنه تم تدمير موقع إطلاق النار للقوات الأوكرانية بنجاح من خلال إصابة مباشرة عبر العمل المنسق للاستطلاع وطاقم المدفعية الروسية.

وأعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي في وقت سابق أن قوات كييف تعاني من نقص حاد في الجنود، مشيرا إلى انخفاض مستوى هجمات جنودها على خط التماس.