 الجيش الروسي يقضي على طاقم هاون أوكراني - بوابة الشروق
الأحد 9 يونيو 2024 9:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الروسي يقضي على طاقم هاون أوكراني

وكالات
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 8:59 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 8:59 ص

دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" في الجيش الروسي طاقم هاون أوكرانيا كان يطلق النار على مواقع القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف كانت تطلق النيران من قذيفة هاون عيار 120 ملم.

وأشارت إلى أنه تم تدمير موقع إطلاق النار للقوات الأوكرانية بنجاح من خلال إصابة مباشرة عبر العمل المنسق للاستطلاع وطاقم المدفعية الروسية.

وأعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي في وقت سابق أن قوات كييف تعاني من نقص حاد في الجنود، مشيرا إلى انخفاض مستوى هجمات جنودها على خط التماس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك