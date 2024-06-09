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المحافظون في الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي في اليونان

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 11:37 م

احتل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم المحافظ، الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي في اليونان.

وأظهرت نتائج أولية جزئية اليوم الأحد بعد فرز نحو 45% من الأصوات، حصول الحزب بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على نحو 6ر27% من الأصوات، الأمر الذي يعني أن من المحتمل أن يرسل سبعة مشرعين إلى البرلمان الأوروبي.

ويأتي في المركز الثاني بفارق كبير تحالف سيريزا اليساري بنحو 6ر14% من الأصوات ليحصل على أربعة مقاعد في البرلمان الأوروبي، ثم حزب "باسوك" الديمقراطي الاشتراكي بنحو 4ر13% أو ثلاثة مقاعد.

وعلى عكس التوقعات، جاء أداء أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف ضعيفا نسبيا.
وحصل حزب الحل اليوناني القومي على أقل من 10%، ليمثله ثلاثة أعضاء في البرلمام الأوروبي وحصل الحزب الشيوعي اليوناني على 31ر9% ليمثله عضوان أو ثلاثة أعضاء في البرلمام الأوروبي.

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