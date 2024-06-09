المحافظون في الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي في اليونان

احتل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم المحافظ، الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي في اليونان.

وأظهرت نتائج أولية جزئية اليوم الأحد بعد فرز نحو 45% من الأصوات، حصول الحزب بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على نحو 6ر27% من الأصوات، الأمر الذي يعني أن من المحتمل أن يرسل سبعة مشرعين إلى البرلمان الأوروبي.

ويأتي في المركز الثاني بفارق كبير تحالف سيريزا اليساري بنحو 6ر14% من الأصوات ليحصل على أربعة مقاعد في البرلمان الأوروبي، ثم حزب "باسوك" الديمقراطي الاشتراكي بنحو 4ر13% أو ثلاثة مقاعد.

وعلى عكس التوقعات، جاء أداء أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف ضعيفا نسبيا.

وحصل حزب الحل اليوناني القومي على أقل من 10%، ليمثله ثلاثة أعضاء في البرلمام الأوروبي وحصل الحزب الشيوعي اليوناني على 31ر9% ليمثله عضوان أو ثلاثة أعضاء في البرلمام الأوروبي.