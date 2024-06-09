مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: إحصاء 50 طفلا يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد

قال مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة حسام أبو صفية، إنه تم إحصاء نحو خمسين طفلا فلسطينيا يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط.

وذكر أبو صفية في تصريحات، نقلتها وكالة «قدس برس»، صباح الأحد، أن «المنظومة الصحية في غزة هدف للاحتلال»، محذرًا من أن شبح المجاعة يخيم على القطاع.

وأكد محاولة الأطقم العاملة استئناف الخدمات الطبية بالحد الأدنى، في ظل نقص الوقود والوضع كارثي في غزة.

ولليوم الـ247 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، عن استشهاد 36 ألفًا و801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83 ألفًا و680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.