الرئيس الكوري الجنوبي يقوم بجولة بوسط آسيا هذا الأسبوع

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من المقرر أن يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جولة بوسط آسيا هذا الأسبوع تشمل تركمستان وكازاخستان وأوزبكستان للتباحث بشأن تعزيز التعاون في قطاع المعادن والقطاعات الأخرى.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي قال إن يون سوف يبدأ جولة لمدة ستة أيام تبدأ غدا الاثنين، وتصاحبه خلالها السيدة الأولى كيم كيون هي.

وفي المحطة الأولى من جولته، سوف يصل يون إلى عشق آباد، عاصمة تركسمتان غدا الاثنين للقاء رئيس البلاد سردار بردي محمدوف وحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم.

وسوف يصل يون بعد غد الثلاثاء إلى عاصمة كازاخستان آستانا، في زيارة لمدة ثلاثة أيام سوف تتضمن لقاء مع الكوريين الجنوبيين المقيمين في البلاد، كما سوف يلتقى بالرئيس قاسم جومارت توكاييف لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وسيتوجه يون الخميس المقبل إلى طقشند عاصمة أوزبكستان في زيارة لمدة ثلاثة أيام سوف يلتقى خلالها بالرئيس شوكت ميرضيايف، كما سوف يحضر منتدى تجاري ثنائي.

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي خلال الجولة الإعلان عن تدشين مبادرة يطلق عليها " طريق- كيه الحريري بين كوريا الجنوبية ووسط آسيا" تتركز على رؤية لتحقيق الحرية والسلام والرخاء بصورة مشتركة.