تعتزم ألمانيا شراء ثلاثة أقمار صناعية لقواتها المسلحة من شركة أو إتش بي إس إيه في صفقة قيمتها 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، حسب مصادر مطلعة على الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى أن هذه خطط الشراء ليست علنية، قولها إن المشرعين من الإئتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس من المقرر أن يوافقوا على الصفقة خلال اجتماع مغلق للجنة الميزانية البرلمانية يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن يعطي المشرعون الضوء الأخضر أيضا لشراء فرقاطتين إضافيتين من طراز إف 126 للبحرية بقيمة حوالي 3 مليارات يورو ضمن خطة تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. كما تطلب برلين أيضا شراء 20 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر إضافية بقيمة ما يصل إلى 4 مليارات يورو.