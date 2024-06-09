الملكة رانيا تهنئ العاهل الأردني بمناسبة اليوبيل الفضي: تُوجت ملكا على عرش قلوبنا

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نشرت الملكة رانيا العبدالله، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي زوجها الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وكتبت الملكة على الفيديو: «تُوجت ملكاً على عرش قلوبنا، مبارك لك هذا اليوبيل»، وذلك حسبما نشرته وكالة «عمون»، اليوم الأحد.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

ويوجه الملك عبدالله الثاني خطابا، مساء الأحد، خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، التي تتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ25.

ويتحدث الملك في الخطاب عن الإنجازات التي حققها الأردن بهمة أبنائه وبناته، وجهودهم في تقدم الوطن وازدهاره ورفعته، عبر مسيرة ربع قرن.