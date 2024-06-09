قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن عدد شهداء مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة ارتفع إلى 274 شهيدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «المحور»، مساء الأحد، أنّ مجزرة النصيرات شهدت عدة استهدافات متزامنة وقصفا عنيفا على مخيم النصيرات ودير البلح.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف وجدت مصاعب بالغة في الوصول إلى جثامين الشهداء وكذلك إلى الجرحى، وجرت عملية انتشالهم ونقلهم في ظروف خطيرة نتيجة كثافة الغارات.

وأفادت بأن المستشفيات تواجه صعوبات بالغة في تقديم الخدمة، موضحة أن مستشفى شهداء الأقصى وهو المستشفى الرئيسي في المحافظة الوسطى، يواجه خطر التوقف عن العمل.

ولفتت إلى أن مولد الكهرباء الرئيسي خرج عن الخدمة، فيما يجري العمل حاليا اعتمادا على مولد واحد.

وشددت على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تتدهور بشكل يومي نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطال عدة مناطق بالقطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى إلى 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة.