وزير التعليم العالي يبحث التعاون في صناعة السيارات الكهربائية مع إحدى الشركات

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إحدى شركات حلول التنقل؛ لبحث آليات التعاون المُشترك، واطلع عاشور على أحدث السيارات الكهربائية التي تقوم الشركة بإنتاجها، بالإضافة إلى التعرف على النظم الحديثة التي يتم تزويد السيارات بها، والتعرف على إمكانياتها.

واستعرض الوزير موقف السيارة الكهربائية التي تُنتجها جمهورية مصر العربية حاليًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي، مؤكدًا أهمية المشروع خاصة وأنه يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى دعم الوزارة لإنتاج السيارة الكهربائية المصرية وتطويرها، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية مع كُبرى الشركات في هذا المجال، بما يساهم في تطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

ومن جانبه، قدم فريق عمل السيارة شرحًا تفصيليًا حول السيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها، والمواصفات التي تتمتع بها السيارات ووسائل الأمان المُزودة بها، لتقديم تجربة قيادة مُمتعة.