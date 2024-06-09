الإعلامي شريف الليثي: بشكر فريق إعداد برنامج زي أي يوم ويارب تبقى تجربة لذيذة

وجه الإعلامي شريف الليثي الشكر إلى فريق عمل برنامجه الجديد "زي أي يوم"، والذي يذاع عبر شاشة قناة المحور يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ونشر الليثي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "خطوة وتجربة جديدة يارب تبقى لذيذة.. وبعد إذاعة أول حلقتين لازم أشكر فريق العمل من إعداد وأفكار وإخراج وتصوير وصوت، ومجهودهم الكبير حتى تظهر الحلقات بهذا الشكل".

وأكد الليثي أن برنامج "زي أي يوم " يتناول الأخبار التي يتم تداولها ورصدها وقرائتها وتحليلها.

يذكر أن الحلقة الأولى رصدت ظاهرة "الترند" وانتشارها بين مختلف شرائح المجتمع، وهناك ما هو إيجابي وما هو سلبي، وأسبابها والاهتمام بها، كما رصدت أيضا ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وهي انتشار القمار بين مختلف شرائح المجتمع، بخاصة الشباب، ولكن بشكل جديد عن طريق الهاتف المحمول.

أيضا رصد البرنامج في حلقته الثانية عالم الألعاب الإليكترونية وانتشارها بين أوساط الشباب.

برنامج "زي أي يوم" يذاع في السابعة مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة المحور.



