السكك الحديدية الباكستانية تحقق أكثر من 70 مليار روبية حتى شهر مايو

حققت السكك الحديدية الباكستانية ايرادات غير مسبوقة تجاوزت 70 مليار روبية حتى شهر مايو (العام المالي 2023-2024)، على الرغم من أنها واجهت أزمة مالية بسبب الفيضانات في موسم الأمطار الموسمية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " عن مصادر في وزارة النقل قولها إن "الإدارة تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 80 مليار روبية بنهاية هذا العام المالي من خلال الجهود المتواصلة والعمل الجاد لعمال السكك الحديدية".

وشهدت الإدارة زيادة تاريخية في الإيرادات في العام المالي الحالي، حيث كانت قد حققت خلال العام المالي الماضي (2022-2023) نحو 40 مليار روبية.

وقالت المصادر إنه من بين الـ70 مليار روبية، جاءت الإيرادات من قطارات الركاب والبضائع، في حين ساهمت قطاعات أخرى من الإدارة أيضا في إجمالي الإيرادات.

وأضافت المصادر إن السكك الحديدية الباكستانية تشغل حاليا 96 قطار ركاب، بزيادة عن عدد قطارات العام الماضي التي بلغ عددها 86 قطارا.