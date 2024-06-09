قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الهوية الوطنية لبلاده ستظل مصدر ثبات وقوة.

وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، اليوم الأحد، أن هذه الهوية تجمعهم في مواجهة المخاطر، وبها تمت حماية مسيرة الدولة والمجتمع مع الوحدة ضد من وصفهم بالخوارج وأصحاب الفتن.

وأشار إلى أن بلاده تمكنت من تجاوز فوضى الإقليم، موضحا أن حماية الأردن كانت أولوية من نيران هذه الفوضى.

وشدد على أنه حرص دائما على التحديث وتصويب العثرات حتى لا تحيد المملكة عن أهدافها وطموحاتها.

وأكّد أن عزيمة الأردنيين كانت وراء الصمود أمام كل المصاعب والتحديات، وأن الأردن بقي صلبًا منيعًا لا تغيره الظروف.

وجاءت هذه الكلمة ضمن فعالية مقامة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش.