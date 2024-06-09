أوكرانيا تزعم إلحاق أضرار بمقاتلة إس يو – 57 حديثة في عمق روسيا

قالت مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم الأحد إن طائرة مقاتلة حديثة من طراز "إس يو – 57" تعرضت لأضرار في هجوم شنته القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية على بعد حوالي 600 كيلومتر من خط المواجهة.

وأضافت المديرية في بيان أن طائرة واحدة على الأقل تضررت في الهجوم على قاعدة أختوبينسك الجوية في أستراخان.

يشار إلى أن "إس يو – 57" هي طائرة شبح تعمل في الخدمة مع القوات الجوية الروسية منذ عام 2020.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت فوق منطقة أستراخان، دون التعليق على تقارير حول الأضرار التي لحقت بالمقاتلة .

وأكد مدونون عسكريون روس وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أختوبينسك الجوية.

وخففت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، مؤخرا القيود المفروضة على استخدام أسلحتها على الأراضي الروسية حيث يهدف ذلك إلى حماية المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف شمال شرقى أوكرانيا.