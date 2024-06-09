دول الخليج: الهجوم الإسرائيلي على النصيرات جريمة إرهابية استهدفت الأبرياء

وصفت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بأنه جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم الأحد: "الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم النصيرات في غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العُزل".

وقال البديوي، إن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد البديوي، أن دول مجلس التعاون، تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام، مجددا المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.