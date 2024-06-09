تناولت الإعلامية رضوي الشربينى، فى برنامجها "هي وبس" المذاع عبر شاشة قناة CBC، تفاصيل العلاقات العاطفية، وقدمت خلالها نصائح هامة للفتيات.

تضمنت الفقرة أسئلة متنوعة من جمهور البرنامج وكان من بينهم سؤال من إحدى المتابعات عن كيفية اكتشاف الرجل النرجسي وتخطي تلك العلاقة السامة.

وأوضحت الشربيني، أن الرجل النرجسي يجعل الفتيات من حوله تقع في حبه ويتباهى بذلك ولا يكتفي بفتاة واحدة، ويمثل نوعًا من الضغط النفسي على الفتاة في حياته بأنها أقل ممن حولها فتظل في صراع دائم لكي لا تخسر وجوده بجانبها، مضيفة أن ذلك الرجل يواصل مدحه لنفسه بشكل مستمر بصفات إيجابية مثل "الجدعنة، الرجولة، الشهامة"، ليٌعطي الثقة لنفسه.

وتابعت الشربيني، أن الرجل التوكسيك أو النرجسي دائمًا ما يهتم بمظهره وأخلاقه مع جميع من حوله من أجل صورته الشخصية فقط، قائلة : "الراجل النرجسي بيهمه شكله ومنظره والناس بتقول عليه إيه بينهم وبين بعض".

وأشارت، إلى أن من بين صفات الرجل النرجسي هو حبه للحديث بشكل مبالغ فيه: "هيعملك من البحر طحينة ويقولك غمسي وهتلاقيه سمكري كلام"، واصفة إياه برجل الأقوال وليس الأفعال، مضيفة: "عمره ما هيوعدك بحاجة وهيعملها أبدا"، بالإضافة لصفة الإسقاط وأنه يُدين الطرف الآخر في كل شيء حتى لا يشوهه صورته الشخصية وأنه لا يٌخطىء أبدًا، لأنه يتغذى على ضحاياه من خلال إعطاء تفاصيل صغيرة من أجل بقاء الطرف الآخر فقط، مشددة على أنه لا يقبل الهزيمة وأن يتركه أحد.

واختتمت الإعلامية رضوى الشربيني نصائحها في كيفية الابتعاد عن الرجل النرجسي أو التوكسيك من خلال الانسحاب المُفاجىء لأن ذلك سيجعل صورته تهتز أمام نفسه، موجهة نصيحة هامة للفتيات بضرورة الاعتزاز بأنفسهن.