 مقتل 3 عمال وإصابة آخر بانهيار مرنع مسجد القبة التاريخي في صنعاء - بوابة الشروق
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مقتل 3 عمال وإصابة آخر بانهيار مرنع مسجد القبة التاريخي في صنعاء

وكالات
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 1:29 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 1:29 م

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بمقتل 3 عمال وإصابة آخر بانهيار مسجد القبة التاريخي في مدينة صنعاء.

وقال مصدر محلي لموقع «كريتر سكاي» اليمني، صباح الأحد، إن «مرنع» مسجد القبة التاريخي بمدينة صنعاء القديمة انهار أثناء عمليات الترميم.

من جانبهم، ذكر شهود عيان أن «المرنع» سقط اليوم الأحد، فوق العمال المكلفين بعمليات الترميم والمحافظة على تراث وتاريخ مدينة صنعاء.

وأشاروا إلى أن «عملية البحث ورفع الركام وانتشال الجثث لاتزال جارية».

يذكر أن المرنع عبارة عن بناء منحدر الشكل‮ ‬يحتوي‮ ‬بداخله على بئر المياه‮، ‬وهو مكان طويل على شكل منحدر‮ ‬يتيح للإنسان أو الدابة أو الجمل أن‮ ‬يسحب الماء من البئر إلى الأعلى‮، وهو علامة وأثر تاريخي ومعلم من معالم صنعاء القديمة.


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