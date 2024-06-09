محمد حفظي: الإنتاج المشترك لا يساعد الفيلم بالضرورة على الوصول للمهرجانات

قال المنتج محمد حفظي، إنه تفاجأ أن فيلم 404 لم يتوقع أن يكون تجاريا أو يكون له جمهور كبير، وكان يتوقع أن الفيلم سيشق طريقه من خلال المهرجانات الفنية.

وأكد حفظي، خلال الجلسة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات إطلاق منصة سيني جونة، بعنوان الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية، أن الفيلم خيب توقعاتهم وكان نجاحه في السعودية والكويت والدول العربية كبير جدا، وتصدر شباك التذاكر في أول خمس أيام من عرضه.

وأوضح أنه يرى أن الإنتاج المشترك ليس بالضرورة أن يساعد الفيلم في الوصول للمهرجانات، لأن له شروط ومقاييس خاصة، لكنه ليس أساسيا في توصيل الفيلم للمهرجانات.

وقالت ندى رياض، مخرجة فيلم "رفعت عيني للسما"، إن كل الأفلام ليست بحاجة للإنتاج الضخم، مشيرة إلى أن الإنتاج المشترك يزيد من المدة الزمنية لإنتاج الفيلم.

وتدور الجلسة النقاشية حول الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية، بحضور المنتج محمد حفظي وأيمن الأمير وندى رياض وسوسن يوسف، حيث يدير الندوة الناقد الفني أندرو محسن.