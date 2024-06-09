كوريا الجنوبية: الأطباء يفكرون في تنفيذ إضراب شامل وسط استمرار الجمود بشأن الإصلاح الطبي

من المقرر أن تعلن أكبر منظمة للأطباء في كوريا الجنوبية عن مسار عملها المستقبلي ضد خطة الإصلاح الطبي الحكومي اليوم الأحد، والتي من المحتمل أن تشمل إجازات جماعية، وسط إضراب الأطباء المتدربين والمقيمين المستمر منذ أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجمعية الطبية الكورية تعتزم عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الأحد لإعلان نتيجة التصويت الذي أجري الأسبوع الماضي حول ما إذا كان سيجري تنظيم الإضراب الجماعي، بما في ذلك إمكانية انضمام الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، وفقا لمصادر طبية.

وأضرب حوالي 12 ألف طبيب متدرب ومقيم عن العمل، احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة حصص كليات الطب، مما تسبب في تعطيل الخدمات الصحية العامة في المستشفيات الكبرى.

ورغم الاحتجاجات ، انتهت الحكومة الكورية الجنوبية في أواخر الشهر الماضي من زيادة حصص القبول بنحو 1500 مقعد، وهي أول زيادة من نوعها منذ 27 عاما.

وفي محاولة واضحة لإقناع الأطباء المبتدئين بالعودة إلى المستشفيات، سمحت لهم الحكومة مؤخرا بالبحث عن وظائف في عيادات طبية أخرى أو العودة إلى مستشفياتهم التدريبية عن طريق سحب أمر العودة إلى العمل وتعليق الخطوات الإدارية لمعاقبتهم.

لكن الأطباء المبتدئين كانوا في الغالب مترددين في العودة إلى مواقع عملهم على الرغم من هذه اللفتة التصالحية من الحكومة.

ووسط وجود فرص ضئيلة لإجراء محادثات بين المجتمع الطبي والحكومة، يتوقع النقاد أن تواجه الخدمات الطبية في البلاد المزيد من الاضطرابات إذا قررت الجمعية الطبية الكورية تنظيم إضراب جماعي، بما في ذلك إضراب العيادات المحلية.