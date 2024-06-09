ربط منظومة الكاميرات الذكية بـ 3 نقاط مشاهدة رقمية متصلة بكابلات فائقة السرعة لنقل البيانات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الكاميرات الذكية التي تغطي معظم مناطق مدينة كفر الشيخ، بما في ذلك محاور الطرق والشوارع والميادين، وربطها بثلاث نقاط مشاهدة: النقطة الأولى بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والنقطة الثانية بمديرية أمن كفر الشيخ، والنقطة الثالثة بالإدارة العامة للمرور بمدينة كفر الشيخ. من خلال هذه النقاط، تم رصد وتحرير 48 محضرًا لمخالفات المرور، بالإضافة إلى تحرير 37 محضرًا لإشغالات الطرق خلال 24 ساعة، بهدف تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وفرض سيادة القانون.

قال محافظ كفر الشيخ إن منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تعمل وفق أحدث أنظمة المراقبة والرصد والتسجيل المستمر على مدار 24 ساعة، وتدعم الرؤية الليلية. كما تم ربطها بنقاط المشاهدة عبر كابلات اتصالات عالية السرعة لنقل البيانات، بهدف تسهيل الإجراءات وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال. وأوضح أن من المقرر الانتهاء من تغطية جميع مناطق عاصمة المحافظة بالكامل خلال أشهر قليلة.

أكد محافظ كفر الشيخ أنه تم تركيب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة الذكية بمدينة كفر الشيخ، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين. وأضاف أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات الذكية، ليتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في كفر الشيخ لتأمين ومراقبة مداخل ومخارج المدينة، مما يساعد الجهات الأمنية والرقابية على متابعة ما يحدث داخل المدينة ومحاورها، ومتابعة حركة المرور والسيارات، والتصدي للإشغالات ومواجهة العشوائيات، ورصد وتوثيق المخالفات وربطها بقاعدة بيانات مطورة من خلال أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الأمن والسلامة والخدمات.

جدير بالذكر أن منظومة الكاميرات الذكية التي تم تشغيلها تجريبياً في عاصمة المحافظة تأتي في إطار جهود محافظة كفر الشيخ للتحول الرقمي وميكنة وتحسين الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.