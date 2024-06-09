رئيس جهاز 6 أكتوبر: تركيب 22 محطة شمسية في كمبوند جنة

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، أعمال محطات نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV بعد إطلاق التيار الكهربائي بها وربطها بشبكة الكهرباء بمشروع جنة 6 أكتوبر؛ بهدف "رفع الوعي بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأهمية تصحيح المسار بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة المستدامة".

وأشار النجار، في بيان للجهاز اليوم، إلى تركيب نحو 22 محطة شمسية مرتبطة بشبكة الكهرباء في كمبوند جنة بالمدينة، متوقعًا أن تسهم المحطات الشمسية الجاري العمل بها في توفير الطاقة النظيفة للخدمات الأساسية إلى 21 عمارة والمبنى الاجتماعي.

وأوضح النجار أن متوسط الطاقة النظيفة المنتجة لكل نظام تبلغ نحو 160 ميجاوات ساعة/ سنويًا، كما بلغ إجمالي الخفض في انبعاث ثاني أكسيد الكربون نحو 71 طنا/ سنويًا.

والمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية ‏ Egypt-PV ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ممثلة في جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.