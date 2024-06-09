مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال

قتل ما لا يقل عن 45 شخصا وأصيب 60 آخرون في قتال بين عشيرتين متنافستين بوسط الصومال يوم السبت، وفقا لضابط بالشرطة الإقليمية.

وقال الضابط أحمد سهل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف "إن أكثر من 45 شخصا، جميعهم من المسلحين العشائريين المتحاربين من عشيرتي ماريهان ودير، قتلوا في اشتباكات السبت، وهي الأسوأ في مقاطعة جلجادود منذ عدة سنوات".

ووقعت الاشتباكات في منطقة لاندهيير في الجزء الشمالي من مقاطعة جلجادود.

واستمر القتال لعدة ساعات واستخدم كلا الجانبين الأسلحة الآلية وبنادق إيه كيه-47.

وتضررت العديد من المنازل وآبار المياه من قبل الجماعتين المتحاربتين حيث ادعت كل منهما ملكية المناطق التي شهدت الأعمال القتالية.

وقال سهل إن 60 شخصا على الأقل أصيبوا في القتال وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يشار إلى أن السكان في الصومال منقسمون إلى عشائر وعشائر فرعية والتي غالبا ما تدخل في نزاعات إقليمية على الموارد ولأسباب سياسية.

وتم نشر القوات الحكومية الصومالية وقوات الأمن الأقليمية في المنطقة لوقف العنف، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية في مقديشو.

ويأتي هذا القتال العشائري بعد ساعات من مقتل 47 شخصا على الأقل من مسلحي حركة الشباب الصومالية في هجوم إرهابي فاشل على أربع قواعد عسكرية صومالية في منطقة الدهير بإقليم جالجادود في وقت سابق من يوم السبت، وفقا لبيان الحكومة الصومالية.

وذكر راديو الأندلس التابع لحركة الشباب أن 59 جنديا صوماليا قتلوا في هذا الهجوم الكبير.