تعليم الجيزة: عدم تواجد أي شخص باللجان بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أو المبيت بها

عقد اليوم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة ومع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وذلك للوقوف علي الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات غداً.

شدد سلومة على المرور على اللجان للتأكد من صلاحية الديسكات والمراوح والإضاءة الجيدة، وتواجد الزائرة الصحية وتواجد مبردات المياه، وفي حالة عدم وجودها يتم التواصل مع مجلس الأمناء والآباء لتوفير مياه مبردة للطلاب، كذلك التواصل الدائم مع روؤساء الأحياء والمدن والقرى لازالة أي معوقات خارج أسوار اللجان.

ونبه على التعاون الدائم بين رئيس اللجنة ومدير عام الإدارة التعليمية، وتواجد العصى الإلكترونية باللجان لتفتيش الطلاب ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة اتصال إلكترونية.

وشدد على عدم تواجد أي شخص بعد انتهاء الامتحانات أو المبيت باللجان، حيث يوجد 48 استراحة على مستوى المحافظة، وأن يتم تدوير العمال بين المدارس وعدم تواجد أي عامل داخل مدرسته الأساسية حتى انتهاء الامتحانات.

وقال إنه يمنع على أي ملاحظ كتابة أي بيانات للطالب في ورقته وأن يتم تسليم الورقة يدا بيد، على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المديرية والتي تعمل على مدار اليوم لحل أي معوقات والتعامل الجيد معها.

ونوه بإعطاء الطالب حقة في الوقت كاملاً منذ بداية اللجنة وشدد على أنه يتم فتح مظروف الأسئلة داخل اللجنة في وقته المحدد برئاسة رئيس اللجنة، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل مع غرف العمليات لحظة بلحظة.

وأوضح أنه سيتم السماح بدخول الطلاب اللجان في تمام الثامنة والنصف للانتهاء من إجراءات التفتيش مع التنبيه بعدم دخول الطلاب بأي وسائل إلكترونية، كذلك توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب والنسخ المصححة وتسليم البابل شيت قبل بدء الامتحانات بعشر دقائق.