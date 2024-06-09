 ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف - بوابة الشروق
الأحد 9 يونيو 2024 3:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف

محمد ثابت
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 2:49 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 2:49 ص

قال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إنه مصر جاهزة لاستضافة الأولمبياد حيث نمتلك البنية التحتية والإنشائية الرياضية والمؤهلة لتحقيق ذلك ولا ينقصنا سوى إدارة هذا الملف.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية أن هناك شركات متخصصة تعمل على تنظيم ملف استضافة الأولمبياد وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سيتم الاستقرار على شركة لتنفيذ ذلك الأمر.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف فقط وهو ما سيتحقق في المستقبل القريب.

وشدد: "توجد بعض العقبات التي تواجه البعثة المصرية ولكننا نعمل على تذليلها قبل السفر إلى باريس، وقد نجحنا في اللجنة الأولمبية في إنهاء كافة الأزمات والمشاكل الدولية، وأتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد القادمة".

وأوضح ياسر إدريس، أن المسابقات المحلية هي المسئولة عن إعداد البطل الأولمبي ، مضيفا بأن طبيعة الصعيد من الممكن أن يخرج لنا العديد من الأبطال .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك