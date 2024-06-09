التشيك: الشرطة في براغ تعتقل شخصا مشتبه بارتباطه بتهديد إرهابي

تم تشديد الإجراءات الأمنية في محطات السكك الحديدية والأماكن العامة في براغ عقب إلقاء القبض على شخص مرتبط بتهديد إرهابي في جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة التشيكية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات ضرورية جراء تهديد محتمل تتعرض له البنية التحتية.

وأفادت السلطات أن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه شخص يتحدث الإسبانية من إحدى دول أمريكا اللاتينية، يجرى البحث عنه منذ أمس الأول الجمعة. وكانت السلطات قد حذرت في وقت سابق من خطورة هذا الشخص.

وقال المدعي العام مارتن بيلي إن هذا الشخص يجرى التحقيق معه بتهمة الحرق العمد، وإن كانت الإجراءات الجنائية لم تبدأ بعد. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع الكشف عن معلومات إضافية عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال وزير الداخلية التشيكى فيت راكوسان، اليوم الأحد في منشور على تطبيق إكس، إنه لا يوجد خطر مباشر، برغم استمرار تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية في الأماكن العامة المزدحمة في براغ.