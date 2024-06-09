الجيش الأمريكي يعلن استئناف تدفق المساعدات عبر رصيف غزة

أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أنه تم استئناف إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان قطاع غزة إليها في أعقاب إصلاح رصيف مؤقت على ساحل القطاع.

وكان الرصيف المؤقت فد تضرر بسبب هياج البحر في أواخر شهر مايو الماضي، بعد أيام فقط من اتمامه. ونظرا للأمواج العنيفة، انفصلت أربع سفن عسكرية أمريكية كانت راسية في المنطقة عن مراسيها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية الإقليمية في بيان يوم السبت إنه في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينتش) "بدأت عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشاطئ في غزة".

وتابع البيان أنه "اليوم، تم تسليم ما يقرب من 492 طنا متريا (حوالي 1ر1 مليون رطل) من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة سكان غزة إليها. وحتى الآن، ساعدت القيادة المركزية الأمريكية في إيصال أكثر من 1573 طنا متريا (حوالي5ر3 مليون رطل) من المساعدات الإنسانية".

وشددت القيادة الإقليمية على أنه "لم ينزل أي عسكري أمريكي إلى الشاطئ في غزة".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "هذا الجهد المتواصل لدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة هو جهد إنساني في طبيعته ويتضمن سلع في صورة مساعدات تبرعت بها العديد من الدول والمنظمات الإنسانية".

وبموجب هذا الترتيب المؤقت، ستقوم سفن الشحن في البداية بنقل إمدادات المساعدات من قبرص إلى منصة عائمة على بعد بضعة كيلومترات قبالة ساحل قطاع غزة.

ويتم بعد ذلك تحميل البضائع على سفن أصغر يمكنها الإبحار بالقرب من الساحل. ثم ترسو هذه السفن الصغيرة على الرصيف المؤقت المتصل بالساحل. ومن هناك، تتلقى منظمات الإغاثة الإمدادات ومن ثم يتم توزيعها في قطاع غزة بواسطة الشاحنات.