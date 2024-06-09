باكستان تسجل نحو 537 حادث قطارات خلال الأعوام الـ5 الماضية

سجلت باكستان حوالي 537 حادث قطار من تصنيفات مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية بما في ذلك 313 حادثا تسببت في خسائر بالأرواح أو إصابات خطيرة.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن مسئول قوله: "لقد شوهد انخفاض في حوادث القطارات خلال السنوات الأربع الماضية وتم التحقيق في جميع حوادث السكك الحديدية لتجنب تكرارها على مختلف المستويات المختصة للإدارة".

وذكر أن السكك الحديدية الباكستانية قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتشغيل ما يقرب من مليونين وثلاثة آلاف و717 قطارا بمتوسط حوالي 40 ألفا و750 قطارا سنويا وبمتوسط 107 حوادث في السنة.

وأوضح المسؤول الذى لم تسمه الوكالة أن السكك الحديدية الباكستانية لديها نظام مفصل للتخفيف من الحوادث وآليات الإغاثة والاستفسارات.

وأضاف أن 159 حادثا وقع في عام 2019 يليه 145 في عام 2020، و87 في عام 2021، و62 في عام 2022 بينما شهدت هناك زيادة في عام 2023 وتم تسجيل 84 حادثا.