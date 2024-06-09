كيما تعلن تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 100%

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، اليوم الأحد، عن تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 100%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة: "إن بنك مصر، وهو متلقي الاكتتاب، أخطرنا الخميس الماضي بتاريخ 6 يونيو، بتغطية الاكتتاب للمرحلة الثانية للأسهم المتبقية وعددها 3.38 مليون سهم بنسبة تغطية 23 مرة تقريبا، وبذلك يكون تم تغطية الاكتتاب بنسبة 100%".
وأوضحت الشركة أنها طرحت زيادة رأس المال بقيمة 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم، إضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 5 قروش للسهم الواحد أيضا.
وتم الاكتتاب على مرحلتين، الأولى من 21 أبريل إلى 22 مايو ، والثانية بنسبة تغطية 99.58%.
والثانية بدأت في 2 يونيو الجاري حتى 4 يونيو بنسبة تغطية 23 مرة.