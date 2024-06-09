انتقد النائب فريدي البياضى، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، دور الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، واصفا قراراتها بـ «الحبر على ورق».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إن مشكلة الأمم المتحدة تكمن في كونها منظمة دولية بدون مخالب أو جيوش، موضحا أنه تتحرك وفقا لإرادة الدول العظمى.

وتساءل: «ما أكثر القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بالحق في إقامة الدولتين، وغيرها من القرارات التي لم تنفذ، وأصبحت حبرًا على ورق، وكأنها لم تصدر».

وأضاف أن قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية لم تنفذ، بسبب تعطيل الدول العظمى لها، لافتا إلى أن هذه الدول ترسل الأسلحة لإسرائيل في نفس الوقت الذي تصدر فيه الأمم المتحدة قراراتها بالإدانة.

وتابع أن قرارات الأمم المتحدة أصبحت «ظاهرة صوتية»، مضيفا أن حقوق الإنسان عند الغرب أصبحت تقتصر على حق الصهيوني في الحرب.

ووصف «البياضى» مشاهد سقوط أكثر من 36 ألف شهيد فلسطيني خلال الحرب بـ «المروعة» والتي لم يحدث في تاريخ الحروب السابقة، مؤكدا أن البيانات لم تعد كافية للشجب والإدانة لوقف هذه الحرب الإسرائيلية الآن، لا سيما وأننا أمام مذابح إنسانية لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل.

وأكد أن رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو لم يحقق أيًا من أهدافه التي أعلنها لتبرير عدوانه على غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب هو سبيله الوحيد للنجاة من المحاكمة.

وأوضح أن نتنياهو يدرك أن انتهاء الحرب يعني انتهاء حكمه، وبدايته لفترة جديدة من الملاحقة القضائية.