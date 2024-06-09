وكيله: لدينا عروض أوروبية وخليجية لمحمد كوناتي

أكد ديمتري سيلوك، وكيل أعمال محمد كوناتي، لاعب نادي أخمات جروزني الروسي السابق أن المهاجم البوركينابي لديه عدة عروض خارجية في الفترة الحالية، وذلك في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى النادي الأهلي.

وقال ديمتري سيلوك في تصريحات لشبكة ماتش الروسية: "هناك عروض مختلفة لمحمد كوناتي، لكن بعد انتهاء بطولة الدوري الروسي مباشرة تقريبًا، غادر إلى منتخب بوركينا فاسو الوطني، ومن المفترض أن يلعب في أحد هذه الأيام مع سيراليون".

وأضاف: "كوناتي يسافر طوال الوقت الآن، لذلك ليس لدينا الوقت للحديث عن الفرق، بالطبع العديد من الأندية تتصل به، والهاتف يرن باستمرار، هناك 50 شخصًا على الأقل يتصلون بي، وأعتقد أنه في النصف الثاني من الشهر الجاري سنبدأ في الحديث والتعامل مع الواقع".

وتابع: "لن تبدأ الأندية الأوروبية في اتخاذ خطوات حقيقية إلا بعد نهاية يورو 2024، بعد كل شيء ما زالوا يريدون مشاهدة اللاعبين في البطولات الأوروبية، وإلا لكان قد انتقل إلى مكان ما منذ فترة طويلة".

وأكمل: "أنا أريد الأفضل، أريد الجمع بين كرة القدم والمال، بعد كل شيء، كوناتي لديه عائلة كبيرة، فهو يحتاج إلى كسب المال، نحن نركز على أن يكون لدينا نادٍ جيد، ولكن أيضًا براتب جيد".

وواصل: "هناك أيضًا عروض من الأندية التي تشارك في المسابقات الأوروبية، ولكن ليس بنفس الشروط تمامًا، هناك وقت للاختيار".

واستطرد: "نمتلك عروض من الجميع، ولكن هناك من أخبرتهم أنه لا توجد حتى فرصة مثل فرق من بلغاريا وصربيا وكرواتيا، نحن لا نفكر حتى في هذه الخيارات، على الرغم من أنهم على استعداد لدفع بعض المال اللائق".

وأتم ديمتري سيلوك تصريحاته قائلًا: "تقدم العديد من الأندية من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عروضاً، وفي الوقت نفسه، هناك سيل من العروض السعودية والإماراتية والقطرية، وهذا إذا كنا نريد الذهاب إلى المال، ولكن سنرى ما سيحدث".