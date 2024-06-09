الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 شهداء و4 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلا شرق مخيم البريج

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزلا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تنقل أربعة شهداء وأربع إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة».

🚨طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تنقل أربعة شهداء و اربع اصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا شرق مخيم البريج وسط قطاع #غزة.

📷تصوير المتطوع: موسى القطاوي — PRCS (@PalestineRCS) June 9, 2024

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، ووقوع عدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو الكاس في مخيم البريج.

وأعلنت المصادر ذاتها، عن استشهاد مواطنين في قصف الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

ويكثف الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظة الوسطى، بعد يوم من ارتكابه مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 210 مواطنين، وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83 ألفًا و680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.