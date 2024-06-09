بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة باستخدام كافة الوسائل الممكنة لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة المتضرر من الحرب.

وقال البابا فرنسيس، خلال خطابه ظهر الأحد: «يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بغزة، ولا يمكن لأحد أن يعرقلها»، وفق وكالة الأناضول.

وأيّد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب عن رغبته في أن يقبل الجانبان (إسرائيل وحركة حماس) الهدنة بسرعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات ليست سهلة.

وختم بابا الفاتيكان بالقول: «نأمل في القبول الفوري لمقترحات السلام وإطلاق سراح (الأسرى) الإسرائيليين في غزة من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.